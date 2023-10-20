الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
البث المباشر
البحث
بيروت
26
o
جبل لبنان
26
o
متن
27
o
كسروان
27
o
الشمال
28
o
الجنوب
26
o
البقاع
23
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023
02:47
بالفيديو - النائب الأردني محمد الظهراوي: كل طفل وانسان في الأردن مع المقاومة ... والشعب الاردني سيقتلع السفارة الاسرائيلية بأسنانه
16:20
داليا أحمد : الايام بدّا تجي ليكون في جيل فلسطيني عارف وين حدود بلاده وعلى يقين انو هوي ابن هالأرض ورح يرجعلها
2023-10-19
أول شركة عملاقة تغلق فرعها في "اسرائيل"
2023-10-19
استقالة مسؤولين بالخارجية الأميركية .. والسبب فلسطين
2023-10-19
مقطع فيديو لـ طفل فلسطيني يبكي نوال الزغبي: ما قادرين نتحمل
عربي و دولي
"الجزيرة": حافلات إسرائيلية تصل إلى كريات شمونة عند الحدود مع لبنان لبدء إجلاء السكان بالكامل
2023-10-20 | 06:29
A-
A+
"الجزيرة": حافلات إسرائيلية تصل إلى كريات شمونة عند الحدود مع لبنان لبدء إجلاء السكان بالكامل
مقالات ذات صلة
"الجزيرة " عن متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: إخلاء كريات شمونة يسمح للجيش بتوسيع عملياته ضد حزب الله ونعمل على جبهتين وحشدنا الاحتياط بالكامل
وزارة الحرب الاسرائيلية تعلن عن خطة لإجلاء المستوطنين عن مستعمرة كريات شمونة
وسائل إعلام العدو: إصابتان في كريات شمونة نتيجة صواريخ أطلقت من الجنوب اللبناني
"الجزيرة": حافلات إسرائيلية تصل إلى كريات شمونة عند الحدود مع لبنان لبدء إجلاء السكان بالكامل
عربي و دولي
حافلات
إسرائيلية
كريات
شمونة
الحدود
لبنان
إجلاء
السكان
بالكامل
العودة الى الأعلى
غوتيريش من معبر رفح: سكان غزة يعانون إنعدام الماء والغذاء والمواد الأساسية
بالفيديو- أردنيون ينطلقون في مسيرة ضخمة نحو الحدود الفلسطينية الأردنية
اقرأ ايضا في عربي و دولي
09:41
الرئيس المصري: نعمل على إصلاح معبر رفح بعد القصف الذي تعرض له من طرف "إسرائيل" لتسريع إدخال المساعدات إلى غزة
09:41
الرئيس المصري: نعمل على إصلاح معبر رفح بعد القصف الذي تعرض له من طرف "إسرائيل" لتسريع إدخال المساعدات إلى غزة
09:40
الرئيس المصري: نزوح المدنيين من غزة إلى سيناء خطير وقد ينهي القضية الفلسطينية نهائياً ونحن حريصون على ألا يحدث
09:40
الرئيس المصري: نزوح المدنيين من غزة إلى سيناء خطير وقد ينهي القضية الفلسطينية نهائياً ونحن حريصون على ألا يحدث
08:58
وكالة "تاس" نقلا عن السفير الروسي لدى إسرائيل: موسكو تجري محادثات مع حماس لإطلاق سراح رهائن
08:58
وكالة "تاس" نقلا عن السفير الروسي لدى إسرائيل: موسكو تجري محادثات مع حماس لإطلاق سراح رهائن
يحدث الآن
محليات
09:42
وزير الدفاع تلقى إتصالاً من نظيره الفرنسي: فرنسا مستمرة في جهودها ولبنان مسألة مركزية
عربي و دولي
09:41
الرئيس المصري: نعمل على إصلاح معبر رفح بعد القصف الذي تعرض له من طرف "إسرائيل" لتسريع إدخال المساعدات إلى غزة
عربي و دولي
09:40
الرئيس المصري: نزوح المدنيين من غزة إلى سيناء خطير وقد ينهي القضية الفلسطينية نهائياً ونحن حريصون على ألا يحدث
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
2023-10-16
هيا الشعيبي تعلن موعد ولادتها وتطلب الدعاء
09:04
نجمة شهيرة ترفض الحداد على أرواح الفلسطينيين.. اليكم السبب
2022-12-31
بالفيديو ـ أستراليا تستقبل عام 2023 وتحتفل بليلة رأس السنة بعروض مذهلة للألعاب النارية
09:40
الرئيس المصري: نزوح المدنيين من غزة إلى سيناء خطير وقد ينهي القضية الفلسطينية نهائياً ونحن حريصون على ألا يحدث
08:21
قصف عنيف على السلامية تلال كفرشوبا بعد استهداف مواقع العدو في رويسات العلم والسماقة .. لمتابعة البث المباشر:
09:42
وزير الدفاع تلقى إتصالاً من نظيره الفرنسي: فرنسا مستمرة في جهودها ولبنان مسألة مركزية
بالفيديو
بالفيديو
07:57
رفيق نصر الله: قمة القاهرة غداً إنشاء.. تخيّلت السيسي مرتدياً بزّته العسكرية وضارباً على الطاولة
07:30
رئيس مجلس إدارة شركة الطيران الأوسط محمد الحوت يوضح آخر الأخبار المتعلقة بوقف الطيران الى لبنان
06:17
حدث أمني عند الحدود الجنوبية والجديد تواكب آخر المستجدات
06:10
حدث أمني عند الحدود الجنوبية والجديد تواكب آخر المستجدات
05:11
"الجديد" تواكب آخر التطورات الميدانية عند الحدود الجنوبية
04:47
عماد شدياق : مصرف لبنان يحاول مع وزارة المال أن يخلق طلباً مصطنعاً على الليرة
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
محليات
13:48
مواجهة الجنوب تخرج عن قواعدها وتنذر بحرب أوسع
محليات
13:48
مواجهة الجنوب تخرج عن قواعدها وتنذر بحرب أوسع
عربي و دولي
15:42
بالفيديو - قوات الاحتلال تستهدف كنيسة وسط غزة ووقوع اصابات
عربي و دولي
15:42
بالفيديو - قوات الاحتلال تستهدف كنيسة وسط غزة ووقوع اصابات
عربي و دولي
14:17
أبو عبيدة : نتحكم في مجريات الميدان ومستعدون لمعركة طويلة
عربي و دولي
14:17
أبو عبيدة : نتحكم في مجريات الميدان ومستعدون لمعركة طويلة
محليات
07:55
محمد الحوت يُطمئن: لا معلومات أمنيّة حتى الآن تشير إلى ضربة على مطار بيروت الدولي
محليات
07:55
محمد الحوت يُطمئن: لا معلومات أمنيّة حتى الآن تشير إلى ضربة على مطار بيروت الدولي
محليات
15:24
شهيد مدني سقط خلال حصار قوات الاحتلال للصحافيين قرب موقع العباد في محيط بلدة حولا
محليات
15:24
شهيد مدني سقط خلال حصار قوات الاحتلال للصحافيين قرب موقع العباد في محيط بلدة حولا
عربي و دولي
15:18
شبكة CNN عن مسؤولين اميركيين: الصواريخ التي اعترضتها السفينة الحربية الأميركية أطلقها الحوثيون ولم يتضح بعد هدف الصواريخ لكن يعتقد أنها كانت تستهدف المدمرة "يو إس إس كارني"
عربي و دولي
15:18
شبكة CNN عن مسؤولين اميركيين: الصواريخ التي اعترضتها السفينة الحربية الأميركية أطلقها الحوثيون ولم يتضح بعد هدف الصواريخ لكن يعتقد أنها كانت تستهدف المدمرة "يو إس إس كارني"
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023