غوتيريش من معبر رفح: سكان غزة يعانون إنعدام الماء والغذاء والمواد الأساسية

عقد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مؤتمراً صحفياً في معبر رفح بين مصر وقطاع غزة، وفيما يأتي أبرز تصريحاته:

"- سكان قطاع غزة يعانون من إنعدام الماء والغذاء والوقود والمواد الأساسية.

- نحن بحاجة لنقل شاحنات المساعدات من الجانب المصري من رفح إلى الجانب الفلسطيني وبأعداد أكبر.

- ينبغي الإسراع في نقل المساعدات من الجانب المصري من معبر رفح إلى داخل قطاع غزة.

- رغم الإتفاق على السماح بإدخال مساعدات إنسانية إلى غزة فإن هناك شروطاً تعيق وصولها للقطاع.

- وكالة الأونروا هي التي ستتولى عملية توزيع المساعدات في قطاع غزة.

- أدعو إلى وقف إطلاق نار إنساني غير مشروط لضمان وصول المساعدات إلى غزة".