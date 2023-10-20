غوتيريش من معبر رفح: سكان غزة يعانون إنعدام الماء والغذاء والمواد الأساسية
عقد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مؤتمراً صحفياً في معبر رفح بين مصر وقطاع غزة، وفيما يأتي أبرز تصريحاته:
"- سكان قطاع غزة يعانون من إنعدام الماء والغذاء والوقود والمواد الأساسية.
- نحن بحاجة لنقل شاحنات المساعدات من الجانب المصري من رفح إلى الجانب الفلسطيني وبأعداد أكبر.
- ينبغي الإسراع في نقل المساعدات من الجانب المصري من معبر رفح إلى داخل قطاع غزة.
- رغم الإتفاق على السماح بإدخال مساعدات إنسانية إلى غزة فإن هناك شروطاً تعيق وصولها للقطاع.
- وكالة الأونروا هي التي ستتولى عملية توزيع المساعدات في قطاع غزة.
- أدعو إلى وقف إطلاق نار إنساني غير مشروط لضمان وصول المساعدات إلى غزة".