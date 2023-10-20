مظاهرات واسعة تعم الأردن دعماً لغزة

منذ الساعات الأولى من صباح يوم الجمعة الثانية على بدء الحرب على قطاع غزة، خرج الأردنيون بالآلاف من منازلهم متوجهين لساحات الوقفات الإحتجاجية في كافة أرجاء المملكة من شمالها إلى جنوبها.