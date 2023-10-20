مظاهرات واسعة تعم الأردن دعماً لغزة
منذ الساعات الأولى من صباح يوم الجمعة الثانية على بدء الحرب على قطاع غزة، خرج الأردنيون بالآلاف من منازلهم متوجهين لساحات الوقفات الإحتجاجية في كافة أرجاء المملكة من شمالها إلى جنوبها.
وشهدت العاصمة الأردنية وقفات متفرقة بدءاً من وسط العاصمة "البلد القديمة"، مروراً بساحة مسجد الجامعة الأردنية وصولا إلى محيط السفارتين الأميركية والإسرائيلية، إنتهاء بإشارة "العدسية" المؤدية إلى البحر الميت والأغوار الحدودية، وسط تواجد أمني كثيف.
ولم تشهد أي من هذه الوقفات إشتباكات أو مشاحنات بين المتظاهرين والأجهزة الأمنية، وسط تعاون كبير بينهما، رغم إختلاف الأطياف والجهات الداعية لهذه الوقفات.