منظمة العفو الدولية تدين هجوم الإحتلال العشوائي: الحصار غير القانوني حوّل غزة إلى أكبر سجن مفتوح في العالم

قالت منظمة العفو الدولية إنها وثقت "الهجمات الإسرائيلية غير القانونية والعشوائية التي تسببت في خسائر كبيرة بين المدنيين في غزة".