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عربي و دولي

منظمة العفو الدولية تدين هجوم الإحتلال العشوائي: الحصار غير القانوني حوّل غزة إلى أكبر سجن مفتوح في العالم

2023-10-20 | 11:17
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منظمة العفو الدولية تدين هجوم الإحتلال العشوائي: الحصار غير القانوني حوّل غزة إلى أكبر سجن مفتوح في العالم
منظمة العفو الدولية تدين هجوم الإحتلال العشوائي: الحصار غير القانوني حوّل غزة إلى أكبر سجن مفتوح في العالم

قالت منظمة العفو الدولية إنها وثقت "الهجمات الإسرائيلية غير القانونية والعشوائية التي تسببت في خسائر كبيرة بين المدنيين في غزة".

وكشفت أن "نتائج تحقيق المنظمة في الهجمات الإسرائيلية خلصت إلى أن إسرائيل انتهكت القانون الإنساني الدولي"، مشيرة إلى أن "إسرائيل لم تتخذ الاحتياطات الممكنة لتجنب المدنيين، ولم تميز أحيانا بين الأهداف العسكرية والمدنية".
وأكدت منظمة العفو أن "القوات الإسرائيلية أظهرت استهتارا صادما بأرواح المدنيين ودمرت البنى التحتية، وأن الحصار الإسرائيلي غير القانوني حوّل غزة إلى أكبر سجن مفتوح في العالم".
منظمة العفو الدولية تدين هجوم الإحتلال العشوائي: الحصار غير القانوني حوّل غزة إلى أكبر سجن مفتوح في العالم

عربي و دولي

منظمة العفو الدولية

غزة

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