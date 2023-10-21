وسائل اعلام فلسطينية: 39 شهيدا حصيلة ليلة دامية في شمال قطاع غزة جراء العدوان الاسرائيلي المتواصل على القطاع

عدنان السيد حسين لـ "هنا بيروت": الفرصة مواتية اليوم لإنتخاب رئيس للجمهورية إذ يجب إغتنامها ولا نستطيع التحمّل أكثر من ذلك في ظلّ الظروف الصعبة التي نعيشها نتيجة السرقة التي تعرّض لها الوطن