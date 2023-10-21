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عربي و دولي

ماكرون: فرنسا بعثت رسائل "بشكل مباشر للغاية" إلى حزب الله لتجنب التصعيد

2023-10-21 | 02:18
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ماكرون: فرنسا بعثت رسائل &quot;بشكل مباشر للغاية&quot; إلى حزب الله لتجنب التصعيد
ماكرون: فرنسا بعثت رسائل "بشكل مباشر للغاية" إلى حزب الله لتجنب التصعيد

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لعدد من الصحافيين امس أن باريس بعثت رسائل "بشكل مباشر للغاية" إلى حزب الله من أجل ثنيه عن الدخول في الحرب بين  كيان الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس .

وقال ماكرون "لقد بعثنا بشكل مباشر للغاية رسائل إلى حزب الله من خلال سفيرنا وأجهزتنا. كما أبلغناها إلى السلطات اللبنانية"، مضيفاً "أطلقت صواريخ لكن لم يكن هناك تصعيد اليوم في هذا الشأن. لكننا نبقى حذرين للغاية. نبعث رسائل الاعتدال هذه يوميا".

وأضاف الرئيس الفرنسي "هناك حالة من التوتر تثير قلقا شديدا وتمثل خطرا كبيرا على المنطقة بأكملها. نحن نحذر الجميع ونبذل كل ما في وسعنا لتجنب التصعيد لكن الوضع الأمني يظل بحكم التعريف غير مستقر في ظل مستوى عالٍ من التوتر والضغط".

كما أشار ماكرون امس إلى أنه لا يستبعد التوجه إلى الشرق الأوسط "في الأيام المقبلة، أو الأسابيع المقبلة"، إذا كان ذلك سيؤدي إلى "تأمين نتائج مفيدة".

وأوضح أن هذا التنقل "يعتمد على النقاشات التي سأجريها في الساعات والأيام المقبلة مع جميع زعماء المنطقة".

كما أعلن أن فرنسا سترسل في أقرب وقت ممكن إلى مصر "مساعدات إنسانية طارئة" لا سيما "أدوية" موجهة إلى سكان غزة.

وقال ماكرون "لقد قررنا زيادة المساعدات الإنسانية التي نقدمها للفلسطينيين بمقدار 10 ملايين يورو". وبلغت قيمة هذه المساعدات 95 مليون يورو العام الماضي.

ماكرون: فرنسا بعثت رسائل "بشكل مباشر للغاية" إلى حزب الله لتجنب التصعيد

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