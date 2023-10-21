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كتائب القسام: قصفنا أسدود المحتلة برشقة صاروخية رداً على استهداف المدنيين
2023-10-21 | 02:19
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كتائب القسام: قصفنا أسدود المحتلة برشقة صاروخية رداً على استهداف المدنيين
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