مجلس الأمن القومي في كيان الاحتلال الإسرائيلي: نطلب من الإسرائيليين مغادرة الأردن ومصر فورا والامتناع عن السفر إلى المغرب

مجلس الأمن القومي في كيان الاحتلال الإسرائيلي: نطلب من الإسرائيليين مغادرة الأردن ومصر فورا والامتناع عن السفر إلى المغرب