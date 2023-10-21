العاهل الأردني: سنعمل على وقف هذه الكارثة الإنسانية التي تدفع منطقتنا إلى الهاوية

العاهل الأردني: هذا الصراع لم يبدأ قبل أسبوعين ولن يتوقف إذا واصلنا السير على ذات الطريق وسياسة القيادة الإسرائيلية المتشددة بنيت على الأمن بدلا من السلام وجعلت حل الدولتين مستحيلاً