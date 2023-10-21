تيننتي: اليونيفيل تواصل التزامها الكامل بمهمتها المتمثلة في استعادة الاستقرار في جنوب لبنان وتبذل قصارى جهدها لمنع تصعيد الأعمال العدائية

تيننتي: اليونيفيل تواصل التزامها الكامل بمهمتها المتمثلة في استعادة الاستقرار في جنوب لبنان وتبذل قصارى جهدها لمنع تصعيد الأعمال العدائية

قال الناطق الرسمي باسم اليونيفيل اندريا تيننتي ان رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام اللواء ارولدو لاثارو يزور منطقة عمليات اليونيفيل لتقييم الوضع الحالي وليتحدث مع حفظة السلام ويطلع على هواجسهم.

واضاف: "تواصل اليونيفيل التزامها الكامل بمهمتها المتمثلة في استعادة الاستقرار في جنوب لبنان وتبذل قصارى جهدها لمنع تصعيد الأعمال العدائية".