الرئيس الفلسطيني: أدعو مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني ولن نرحل وسنبقى في أرضنا

مراسل "الجديد": إطلاق أكثر من عشرين قذيفة وصاروخ باتجاه الأراضي الفلسطينية وقد أطلقت باتجاهها صواريخ القبة الحديدية وتدور اشتباكات في منطقة المحافر بين الضهيرة وعلما الشعب المواجهتان لمستوطنة حانيتا