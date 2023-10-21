غوتيريش: يجب إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني لأن مطالبه عادلة وشرعية

الاعلامي والكاتب السياسي الدكتور حكم أمهز لـ "الجديد": الموقف الايراني واضح بأن الشعب الفلسطيني اتخذ قراراً ذاتياً بعملية طوفان الاقصى وهو يمتلك كل التقنيات الحديثة وقد قلب المعادلة رأساً على عقب