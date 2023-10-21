وزير الخارجية التركي: يجب أن تكون هناك آلية للتحقق من التزام مختلف الأطراف بالوصول إلى سلام شامل

شرف الدين لـ"الجديد": لا عذر مقنع لوزير الخارجية عبد الله بو حبيب بأن يتنحى عن الوفد الذي سيزور سوريا وهو لديه توجه عام ويبدو ان هناك املاءات قد تكون خارجية