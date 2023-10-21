وزيرة الخارجية الفرنسية: من المهم تفادي التصعيد وصب الزيت على النار في الشرق الأوسط

رئيس مجلس إدارة شركة ​"طيران الشرق الأوسط​" محمد الحوت لـ "الجديد": لا يوجد لدينا معلومات حول إستهداف المطار في لبنان وكل المعطيات التي وصلتنا تؤكد أن التصعيد جنوباً سيبقى ضمن قواعد الإشتباك