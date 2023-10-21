رئيس الوزراء العراقي: يجب العمل على تبادل الاســ رى والرهــ ائن

نائب رئيس الوزراء العماني: سلطنة عمان ترفض التصعيد العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة ولا يمكن أن يعم السلام والاستقرار دون منح الشعب الفلسطيني حقه في إقامة دولته