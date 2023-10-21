وزير خارجية بريطانيا: طالبت الجيش الإسرائيلي بضبط النفس والحفاظ على حياة المدنيين

وزير الخارجية البريطاني: تدمير المستشفى الأهلي خسارة فادحة في الأرواح وحماية المدنيين تأتي في المقام الأول وسنعمل مع حلفائنا لمعرفة ما حدث وحماية المدنيين الأبرياء في غزة