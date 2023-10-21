أبو عبيدة: أبلغنا قطر أمس أننا سنطلق سراح أسيرَين لأسباب إنسانية لكن الإحتلال رفض استلامهما
أعلن النّاطق العسكري باسم "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، أبو عبيدة، "أنّنا قمنا بإبلاغ الإخوة القطريّين مساء أمس، أنّنا سنطلق سراح كلّ من: نوريت يتسحاك ويوخفد ليفشيتز، لأسباب إنسانيّة قاهرة ودون مقابل؛ إلّا أنّ حكومة الاحتلال رفضت استلامهما".
وكان قد أعلن أبو عبيدة أمس، أنّ "استجابةً لجهود قطريّة، أطلقنا سراح محتجَزتَين أميركيّتَين (أمّ وابنتها) لدواع إنسانيّة، ولنُثبت للشعب الأميركي والعالم أنّ ادّعاءات الرئّيس الأميركي جو بايدن وإدارته الفاشيّة، هي ادّعاءات كاذبة لا أساس لها من الصّحة".