أبو عبيدة: أبلغنا قطر أمس أننا سنطلق سراح أسيرَين لأسباب إنسانية لكن الإحتلال رفض استلامهما

وكان قد أعلن أبو عبيدة أمس، أنّ "استجابةً لجهود قطريّة، أطلقنا سراح محتجَزتَين أميركيّتَين (أمّ وابنتها) لدواع إنسانيّة، ولنُثبت للشعب الأميركي والعالم أنّ ادّعاءات الرئّيس الأميركي جو بايدن وإدارته الفاشيّة، هي ادّعاءات كاذبة لا أساس لها من الصّحة".