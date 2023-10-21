بايدن: أميركا ملتزمة بحصول سكان غزة على الغذاء والماء

وأضاف في بيان بعد مرور أول قافلة من الإمدادات الإنسانية من خلال معبر رفح إلى القطاع: "سنواصل العمل مع كل الأطراف لإبقاء العمل ساريا بمعبر رفح لضمان استمرار حركة المساعدات اللازمة لسكان غزة".

كما أعرب بايدن في بيانه أنه يعبر عن تقديره العميق لقادة مصر وإسرائيل والأمم المتحدة.