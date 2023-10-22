وزارة الصحة بغزة: الاحتلال ارتكب 24 مجزرة خلال 24 ساعة راح ضحيتها 266 شهيدا منهم 117 طفلا أغلبهم جنوبي غزة

حزب الله ينعى الشهيد "أحمد علي الحلاني" من بلدة الحلانية في البقاع والذي ارتقى أثناء قيامه بواجبه الجهادي

حزب الله ينعى الشهيد "أحمد علي الحلاني" من بلدة الحلانية في البقاع والذي ارتقى أثناء قيامه بواجبه الجهادي

حزب الله ينعى الشهيد "أحمد علي الحلاني" من بلدة الحلانية في البقاع والذي ارتقى أثناء قيامه بواجبه الجهادي

وسائل إعلام إسرائيلية: قصف حزب الله مواقع للجيش في الشمال أدى لتعطيل جزء من منظومة الرصد على طول الحدود