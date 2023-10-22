السفارة الجزائرية: الرئيس تبون أمر بإرسال مساعدات إنسانية وطبية عاجلة إلى مطار العريش لادخالها إلى غزة عبر رفح

أعلنت السفارة الجزائرية في لبنان في بيان، أن "الجزائر قررت بأمر من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، ارسال مساعدات إنسانية هامة وعاجلة إلى مطار العريش بجمهورية مصر العربية الشقيقة لإرسالها إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، وتتضمن مواد غذائية وطبية والبسة وخيما، عن طريق جسر جوي مكون من عديد الطائرات التابعة للقوات الجوية للجيش الوطني الشعبي".