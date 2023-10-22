واشنطن: لن نتردد في التحرك عسكرياً إن توسع النزاع

حذر وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، الأحد، من أن الولايات المتحدة "لن تتردد في التحرك عسكريا ضد أي منظمة أو بلد يسعى إلى توسيع النزاع في الشرق الأوسط".