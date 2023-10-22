عقب إستهداف "عين الأسد".. تحذير أميركي لموظفي السفارات

وأفاد البيان المتزامن مع تصاعد التوتر في المنطقة بأن أمر الإجلاء "يعود إلى التهديدات الأمنية المتزايدة التي تطال طواقم الولايات المتحدة ومصالحها".ويشمل الأمر "أفراد أسر الموظفين، والموظفين غير الأساسيين" في البعثة الدبلوماسية الأميركية في العراق.كما دعا البيان الأميركيين إلى عدم التوجه إلى العراق "بسبب الإرهاب والاختطاف والصراعات المسلحة والإنتفاضات والقدرة المحدودة للبعثة في العراق على تقديم المساعدة للمواطنين الأميركيين".وشكل بيان الخارجية تحديثاً للنصائح والتحذيرات الموجهة للمسافرين.وتم إستهداف، السبت، قاعدة "عين الأسد" الأميركية غربي العراق بطائرة مسيرة.