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عربي و دولي

جيش العدو يعلن سيتم إلغاء العملية البرية بـ غزة في هذه الحالة فقط

2023-10-23 | 01:46
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جيش العدو يعلن سيتم إلغاء العملية البرية بـ غزة في هذه الحالة فقط
جيش العدو يعلن سيتم إلغاء العملية البرية بـ غزة في هذه الحالة فقط

أعلن المتحدث الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي جوناثان كونريكوس أنه سيتم إلغاء العملية البرية في قطاع غزة، إذا أطلقت حركة "حماس" سراح جميع المحتجزين واستسلمت دون قيد أو شرط.

وفي حديث لإذاعة ABC الأسترالية، لفت إلى أنه "إذا خرجت حماس من مخابئها التي يتسترون فيها بالمدنيين الإسرائيليين، وهو ما تفعله الآن، وأعادت جميع رهائننا الـ 212 واستسلموا دون قيد أو شرط، فستنتهي الحرب". وأضاف: "إذا لم يفعلوا ذلك، فمن المحتمل أن نضطر إلى الدخول وإنجاز الأمر"

ولم يجب كونريكوس على سؤال عن سبب تأجيل الهجوم البري رغم أيام من التكهنات، قائلا بدلا من ذلك إن القوات الإسرائيلية "ستعمل على تفكيك حماس تماما" وتدمير قدراتها العسكرية بشكل كامل حتى لا تعود تشكل بعد الآن تهديدا للمدنيين الإسرائيليين.

كما لم يقدم المتحدث الإسرائيلي إجابة محددة على سؤال المذيع حول ما إذا كانت الأولوية القصوى للجيش الإسرائيلي تتمثل في التدمير الكامل لـ"حماس" أم تحرير جميع الرهائن المحتجزين لديها.

جيش العدو يعلن سيتم إلغاء العملية البرية بـ غزة في هذه الحالة فقط

عربي و دولي

الجيش الإسرائيلي

حركة حماس

غزة

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