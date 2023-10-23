بوريل: الهدنة الإنسانية ضرورية للسماح بتوزيع المساعدات الإنسانية في غزة

إنضم جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية في الإتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، إلى دعوات لـ "توقف في الصراع للسماح بدخول مزيد من المساعدات لقطاع غزة".

وقال جوزيب بوريل للصحفيين، لدى وصوله لحضور إجتماع لوزراء خارجية دول الإتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ "الآن أهم شيء هو دخول الدعم الإنساني لغزة".

وأضاف أن الوزراء سيناقشون دعوة من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لهدنة للسماح بدخول مساعدات أكثر بكثير للمدنيين الفلسطينيين بقطاع غزة.

وقال بوريل: "لا يمكنني أن أستبق نتيجة الإجتماع لكن بالتأكيد هذا أمر سيتعين على الوزراء مناقشته.. طلب الأمين العام للأمم المتحدة ذلك بقوة".

وتابع قائلاً: "شخصياً، أعتقد أن توقفاً إنسانياً مطلوب من أجل السماح للدعم الإنساني بالدخول ولتوزيعه"، وفقا لـ "رويترز".

وقال بوريل قبيل الإجتماع "المهم هو مساعدات أكثر وأسرع، وخصوصاً إدخال المواد الأساسية التي يمكنها أن تعيد توفير المياه والكهرباء"، مضيفاً "شخصياً، أرى أن هدنة إنسانية هي ضرورية للسماح بتوزيع المساعدات الانسانية"، بحسب فرانس برس.