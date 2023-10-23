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إنطلاق جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة بالقاهرة

2023-10-23 | 06:28
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إنطلاق جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة بالقاهرة
إنطلاق جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة بالقاهرة

إنطلقت، صباح الاثنين، في القاهرة جولة تفاوضية جديدة على المستوى الوزاري بشأن سد النهضة بمشاركة الوفود المعنية من مصر والسودان وإثيوبيا.

يأتي ذلك في إطار متابعة العملية التفاوضية عقب الجولتين اللتين عقدتا في القاهرة ثم أديس أبابا عبر الشهرين الماضيين، وذلك بناء على توافق الدول الثلاث على الإسراع بالإنتهاء من الإتفاق على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، في أعقاب لقاء قيادتي مصر وإثيوبيا في 13 تموز من العام الجاري.
وذكر المتحدث بإسم وزارة الموارد المائية والري المصرية أن الجولة التفاوضية المنتهية لم تسفر عن تحقيق تقدم يُذكر، حيث شهدت توجهاً إثيوبياً للتراجع عن عدد من التوافقات التي سبق التوصل إليها بين الدول الثلاث في إطار العملية التفاوضية، مع الإستمرار في رفض الأخذ بأي من الحلول الوسط المطروحة وكذا الترتيبات الفنية المتفق عليها دولياُ التي من شأنها تلبية المصالح الإثيوبية إتصالاً بسد النهضة دون الإفتئات على حقوق ومصالح دولتي المصب.
ونقلت قناة القاهرة الإخبارية عن المتحدث قوله إن الوفد التفاوضي المصري يستمر في التفاوض بجدية بناء على محددات واضحة، تتمثل في الوصول لإتفاق ملزم قانوناً على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، على النحو الذي يحفظ مصالح مصر الوطنية ويحمى أمنها المائي وإستخداماتها المائية، ويحقق في الوقت ذاته مصالح الدول الثلاث بما في ذلك المصالح الإثيوبية المٌعلنة.
إنطلاق جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة بالقاهرة

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القاهرة

سد النهضة

مصر

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