أذربيجان.. أول مناورات مشتركة مع تركيا منذ إنتصار كراباخ
قالت أذربيجان، اليوم الإثنين، إنها بدأت سلسلة من المناورات العسكرية المشتركة مع حليفتها الوثيقة تركيا، وهي الأولى منذ إستعادت باكو السيطرة على منطقة ناغورني كراباخ الشهر الماضي مما دفع معظم الأرمن في المنطقة إلى الفرار.
وقالت وزارة الدفاع الأذربيجانية في بيان إن ما يصل إلى 3 آلاف عسكري يشاركون في مناورات تحمل إسم مؤسس تركيا الحديثة مصطفى كمال أتاتورك.
وأضافت أن المناورات تجري في شتى أنحاء أذربيجان، بما في ذلك في باكو وجيب ناخيتشيفان المتاخم لتركيا وفي ما أسمتها الوزارة "الأراضي المحررة" في كراباخ.