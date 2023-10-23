أذربيجان.. أول مناورات مشتركة مع تركيا منذ إنتصار كراباخ

وقالت وزارة الدفاع الأذربيجانية في بيان إن ما يصل إلى 3 آلاف عسكري يشاركون في مناورات تحمل إسم مؤسس تركيا الحديثة مصطفى كمال أتاتورك.وأضافت أن المناورات تجري في شتى أنحاء أذربيجان، بما في ذلك في باكو وجيب ناخيتشيفان المتاخم لتركيا وفي ما أسمتها الوزارة "الأراضي المحررة" في كراباخ.