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وزارة الصحة بغزة: تلقينا 1500 بلاغ عن مفقودين ما زالوا تحت الأنقاض منهم 830 طفلاً
2023-10-23 | 07:04
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وزارة الصحة بغزة: تلقينا 1500 بلاغ عن مفقودين ما زالوا تحت الأنقاض منهم 830 طفلاً
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