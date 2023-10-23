بالفيديو - كتائب القسام تبث مقطعاً لمسيرات من نوع "الزواري" إستُخدمت في الهجوم على الكيان الإسرائيلي

صدر عن "المقاومة الإسلامية في العراق" البيان التالي: "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، قاعدتين للاحتلال الأميركي هما "التنف" و"الركبان" في سوريا، صباح اليوم، بواسطة طائرتين مسيّرتين، وأصابتا أهدافها بشكل مباشر".

