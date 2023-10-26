بالفيديو - بعد يوم على استشهاد افراد من اسرته .. مراسل "الجزيرة" وائل الدحدوح يعود الى الشاشة لتغطية العدوان على غزة

بعد يوم على استشهاد افراد من اسرته .. مراسل "الجزيرة" #وائل_الدحدوح يعود الى الشاشة لتغطية العدوان على #غزة pic.twitter.com/OgNMrJrLHf
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) October 26, 2023
بعد يوم على استشهاد افراد من اسرته .. مراسل "الجزيرة" #وائل_الدحدوح يعود الى الشاشة لتغطية العدوان على #غزة pic.twitter.com/OgNMrJrLHf
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) October 26, 2023
بعد يوم على استشهاد افراد من اسرته .. مراسل "الجزيرة" #وائل_الدحدوح يعود الى الشاشة لتغطية العدوان على #غزة pic.twitter.com/OgNMrJrLHf
View this post on Instagram
A post shared by Wael Al Dahdouh (@wael_eldahdouh)
A post shared by Wael Al Dahdouh (@wael_eldahdouh)
قال وزير الخارجية الاردني ايمن الصفدي ان اسرائيل قد اطلقت حربها البرية على غزة .
انخفض معدل قبول الرئيس الأميركي جو بايدن بين الديمقراطيين إلى مستوى قياسي بلغ 75 بالمئة، بانخفاض "صاعق" قدره 11 نقطة مئوية مقارنة بالشهر الماضي فقط، وفقا لاستطلاع جديد أجرته مؤسسة "غالوب" في الفترة ما بين 2 و 23 أكتوبر.