بالفيديو - بعد يوم على استشهاد افراد من اسرته .. مراسل "الجزيرة" وائل الدحدوح يعود الى الشاشة لتغطية العدوان على غزة

بعد يوم على استشهاد افراد من اسرته .. مراسل "الجزيرة" وائل الدحدوح يعود الى الشاشة لتغطية العدوان على غزة