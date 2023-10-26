بالفيديو - #كتائب_القسام تطلق رشقات صاروخية باتجاه الأراضي المحتلة رداً على المجازر التي يرتكبها الاحتلال بحق المدنيين pic.twitter.com/f0tlhqcHYY
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) October 26, 2023
بالفيديو - #كتائب_القسام تطلق رشقات صاروخية باتجاه الأراضي المحتلة رداً على المجازر التي يرتكبها الاحتلال بحق المدنيين pic.twitter.com/f0tlhqcHYY
قال وزير الخارجية الاردني ايمن الصفدي ان اسرائيل قد اطلقت حربها البرية على غزة .
انخفض معدل قبول الرئيس الأميركي جو بايدن بين الديمقراطيين إلى مستوى قياسي بلغ 75 بالمئة، بانخفاض "صاعق" قدره 11 نقطة مئوية مقارنة بالشهر الماضي فقط، وفقا لاستطلاع جديد أجرته مؤسسة "غالوب" في الفترة ما بين 2 و 23 أكتوبر.