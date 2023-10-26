بالفيديو - "يا ست الحبايب يا حبيبة".. طواقم الدفاع المدني في #غزة تغني لسيدة مسنة بعد إخراجها من تحت الانقاض pic.twitter.com/2skZOwkCXJ
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) October 26, 2023
بالفيديو - "يا ست الحبايب يا حبيبة".. طواقم الدفاع المدني في #غزة تغني لسيدة مسنة بعد إخراجها من تحت الانقاض pic.twitter.com/2skZOwkCXJ
قال وزير الخارجية الاردني ايمن الصفدي ان اسرائيل قد اطلقت حربها البرية على غزة .
انخفض معدل قبول الرئيس الأميركي جو بايدن بين الديمقراطيين إلى مستوى قياسي بلغ 75 بالمئة، بانخفاض "صاعق" قدره 11 نقطة مئوية مقارنة بالشهر الماضي فقط، وفقا لاستطلاع جديد أجرته مؤسسة "غالوب" في الفترة ما بين 2 و 23 أكتوبر.