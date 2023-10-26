البنتاغون: نشرنا 900 جندي في الشرق الأوسط

قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إنها نشرت 900 جندي في الشرق الأوسط، بينهم متخصصون في أنظمة الدفاع الجوي.
وأضاف البنتاغون أن القوات الأميركية تعرضت لهجمات جماعات متحالفة مع إيران 12 مرة على الأقل بالعراق و4 مرات بسوريا الأسبوع الماضي.
قال وزير الخارجية الاردني ايمن الصفدي ان اسرائيل قد اطلقت حربها البرية على غزة .
انخفض معدل قبول الرئيس الأميركي جو بايدن بين الديمقراطيين إلى مستوى قياسي بلغ 75 بالمئة، بانخفاض "صاعق" قدره 11 نقطة مئوية مقارنة بالشهر الماضي فقط، وفقا لاستطلاع جديد أجرته مؤسسة "غالوب" في الفترة ما بين 2 و 23 أكتوبر.