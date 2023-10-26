بالفيديو - هكذا بدت "تل ابيب " منذ قليل لحظة استهدافها برشقات صاروخية

انخفض معدل قبول الرئيس الأميركي جو بايدن بين الديمقراطيين إلى مستوى قياسي بلغ 75 بالمئة، بانخفاض "صاعق" قدره 11 نقطة مئوية مقارنة بالشهر الماضي فقط، وفقا لاستطلاع جديد أجرته مؤسسة "غالوب" في الفترة ما بين 2 و 23 أكتوبر.



