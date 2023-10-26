بالفيديو - هكذا بدت "تل ابيب " منذ قليل لحظة استهدافها برشقات صاروخية

تل أبيب قبل لحظات... 🚀💥 pic.twitter.com/hOV0rxFdMC
— رؤى لدراسات الحرب (@Roaastudies) October 26, 2023
#شاهد لحظة سقوط أحد صواريخ المقاومة في تل أبيب قبل قليل pic.twitter.com/MOZsLi7OxG
— وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) October 26, 2023
تل أبيب قبل لحظات... 🚀💥 pic.twitter.com/hOV0rxFdMC
— رؤى لدراسات الحرب (@Roaastudies) October 26, 2023
#شاهد لحظة سقوط أحد صواريخ المقاومة في تل أبيب قبل قليل pic.twitter.com/MOZsLi7OxG
قال وزير الخارجية الاردني ايمن الصفدي ان اسرائيل قد اطلقت حربها البرية على غزة .
انخفض معدل قبول الرئيس الأميركي جو بايدن بين الديمقراطيين إلى مستوى قياسي بلغ 75 بالمئة، بانخفاض "صاعق" قدره 11 نقطة مئوية مقارنة بالشهر الماضي فقط، وفقا لاستطلاع جديد أجرته مؤسسة "غالوب" في الفترة ما بين 2 و 23 أكتوبر.