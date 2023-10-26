هنية: استمرار العدوان على غزة سيخرج كل المنطقة عن السيطرة

وتابع هنية : "20 يوما والمقاومة وفي مقدمتها القسام تواصل ضرباتها وتحرس حدودها وتوجه رسائلها بالدم"، مضيفاً : "في اليوم العشرين لهذه الحرب نؤكد أن المقاومة في غزة بألف خير."

وشدد هنية على ان "الاحتلال لن يتمكن من استعادة عافيته بسبب الضربة الاستراتيجية والهزيمة المدوية التي لحقت به".

وقال: "الدم في غزة إلى جانب المقاومة والقسام سينتصر على العدو."

ودعا هنية "الدول الشقيقة والحليفة لممارسة الضغط المطلوب في كل المحافل لوقف العدوان على غزة"، مشددً على ان "المقاومة حركة تحرر وطني تسعى لتحرير شعبها وأرضها أما الإرهاب فهو العدو ومن يدعمه ومن يسكت على المجازر."

واذ حيا هنية "كل الأصوات والمواقف الشجاعة التي أعلنت بوضوح دعم الحق في ممارسة المقاومة المشروعة" دعا إلى "فتح كل المعابر وفي مقدمتها معبر رفح وإدخال كل ما تحتاجه غزة دون قيد ولا شرط."

واضاف: "ندعو إلى سرعة إيصال كل ما تحتاجه غزة ومن غير المقبول أن يتحكم العدو في ما يجب أن يدخل إلى القطاع، ولتبقى جماهير الأمة في كل مكان في مد تصاعدي شعبي."

وقال: "يجب أن يرتفع صوت الحشود للمطالبة بوقف الحرب على غزة"، مضيفاً:"لا ينبغي أن يبقى تحرك الشارع في نفس المكان بل يجب أن يتواصل الطوفان من أجل مستقبل قوى المقاومة."