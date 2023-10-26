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عربي و دولي

قادة الاتحاد الأوروبي يدعون الى "ممرات وهدنات" لإدخال مساعدات الى غزة

2023-10-26 | 16:12
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قادة الاتحاد الأوروبي يدعون الى &quot;ممرات وهدنات&quot; لإدخال مساعدات الى غزة
قادة الاتحاد الأوروبي يدعون الى "ممرات وهدنات" لإدخال مساعدات الى غزة

قادة الاتحاد الأوروبي يدعون الى "ممرات وهدنات" لإدخال مساعدات الى غزة

دعا قادة دول الاتحاد الأوروبي الى "ممرات انسانية وهدنات" تتيح إدخال المساعدات الى قطاع غزة ، وذلك بعد ساعات من المداولات في قمة يعقدونها في بروكسل ليوم، بحسب ما ذكرت"وكالة الصحافة الفرنسية".

وجاء في بيان إن "المجلس الأوروبي يعرب عن عميق قلقه بشأن الوضع الانساني المتدهور في غزة ويدعو الى وصول المساعدات الانسانية بشكل متواصل وسريع وآمن ودون عوائق، لتصل الى كل من يحتاجون إليها عبر كل الوسائل الضرورية بما فيها الممرات الانسانية والهدنات للحاجات الانسانية".

وأشار البيان الى أنّ القادة الأوروبيين "سيعملون بشكل وثيق مع الشركاء في المنطقة لحماية المدنيين، وتوفير المساعدة وتسهيل الوصول الى الغذاء والمياه والرعاية الصحّية والوقود والإيواء".

وأبدى القادة الأوروبيون في بيانهم الصادر بعد خمس ساعات من المداولات والمتضمن 19 بنداً، ترحيبهم بمقترح إسباني لعقد "مؤتمر دولي للسلام قريبا" للبحث في حل الدولتين.

قادة الاتحاد الأوروبي يدعون الى "ممرات وهدنات" لإدخال مساعدات الى غزة

عربي و دولي

الاتحاد الاوروبي

غزة

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