وزارة الصحة الفلسطينية في غزة تنشر تقريراً تفصيليّاً بأسماء الشهداء خلال العدوان الاسرائيلي على القطاع

وزارة الصحة الفلسطينية في غزة تنشر تقريراً تفصيليّاً بأسماء الشهداء خلال العدوان الاسرائيلي على القطاع