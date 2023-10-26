الجهاد الإسلامي: التشكيك الأميركي في عدد الشهداء هو إنكار وقح لحجم المحرقة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني

الجهاد الإسلامي: التشكيك الأميركي في عدد الشهداء هو إنكار وقح لحجم المحرقة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني