البنتاغون: قصفنا منشأتين لتخزين السلاح والذخيرة بالقرب من البوكمال شرقي سوريا

قالت وزارة الدفاع الأمير كية (البنتاغون) إن الجيش الاميركي نفذ يوم امس ضربات ضد منشأتين في شرق سوريا "يستخدمهما الحرس الثوري الإيراني وجماعات يدعمها، ردا على سلسلة من الهجمات ضد القوات الأميركية في كل من العراق وسوريا"، بحسب ما اشار البتاغون في بيانه.

ونقلت "رويترز" عن مسؤولين أميركيين كبار إن الضربات الجوية الأميركية في سوريا خلال الليل "أصابت مستودع أسلحة ومخزن ذخيرة يستخدمهما الحرس الثوري الإيراني وجماعات مسلحة تدعمها." وذكر احد المسؤولين ان الضربات وقعت في حوالي الساعة 4:30 صباح اليوم جمعة في سوريا (0130 بتوقيت جرينتش) بالقرب من البوكمال، وهي بلدة سورية على الحدود مع العراق. ونفذتها طائرتان مقاتلتان من طراز إف-16 باستخدام ذخائر دقيقة.

الى ذلك قال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في بيان "هذه الضربات الدقيقة للدفاع عن النفس هي رد على سلسلة من الهجمات المستمرة وغير الناجحة في معظمها ضد أفراد أمريكيين في العراق وسوريا من قبل ميليشيات مدعومة من إيران والتي بدأت في 17 أكتوبر".

وأضاف أوستن أن تنفيذ تلك الضربات جاء بناء على أمر من الرئيس جو بايدن، وفقما نقلت "رويترز".

وشدد البيان على أن "الهجمات المدعومة من إيران ضد القوات الأميركية غير مقبولة ويجب أن تتوقف"، محذراً من أن "الولايات المتحدة ستتخذ إجراءات إضافية إذا استمرت هجمات وكلاء إيران".