بالفيديو والصور - صــ اروخ يضرب طابا المصرية على البحر الأحمر

ونقلت رويترز عن شاهد عيان في طابا التي تبعد نحو 220 كيلومترا عن غزة إنه سمع دوي انفجار ورأى دخانا كثيفا وغبارا يتصاعدان.

كما بثت قناة "القاهرة" الإخبارية المصرية صورا لانفجار في طابا ، بينما قالت وسائل إعلام مصرية إن صاروخا سقط في طابا أدى لإصابة 5 أشخاص وإلحاق أضرار بمبنى الإسعاف وبالسكن المخصص للعاملين بمستشفى المدينة، ونقلت عن "مصادر مطلعة" أن سقوط الصاروخ جاء "في إطار التصعيد الجاري في غزة".

من جانبه، زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه على علم بوقوع حادث أمني بالقرب من الحدود على البحر الأحمر مع مصر، وذلك عقب التقارير عن انفجار في مدينة طابا، وتابع "نحن على علم بوقوع حادث أمني لكنه وقع خارج حدودنا".