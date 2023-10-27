الاحتلال يواصل عدوانه على غزة.. عشرة شهداء بينهم صحفي في خان يونس وشهداء وجرحى في قصف مسجد بمخيم الشاطئ

وأفادت وكالة الانباء الفلسطينية "وفا " بأن طائرات الاحتلال لإسرائيلية قصفت منزل عائلة أبو ناموس غرب مدينة خان يونس مما أدى الى استشهاد الصحفي ياسر أبو ناموس ووالدته، كما قصفت منزل عائلة أبو شحمة في منطقة معن شرق خانيونس، ما أدى الى استشهاد 5 شهداء وعدد من الإصابات.

كما قصفت طائرات الاحتلال منزل عائلة العلمي في طريق المشروع غرب خان يونس حيث استشهد شخصان واصيب آخرون .

وقصفت قوات الاحتلال منزل عائلة محسن في شارع الهلال القديم في حي الأمل غرب خان يونس ما ادى الى وقوع شهيد وعدد من الإصابات.

وفي عدوانه المتواصل على القطاع ، استشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون، في قصف لطيران الاحتلال فجر اليوم لمسجد في مخيم الشاطيء غرب مدينة غزة حيث استهدف الاحتلال المسجد الأبيض في مخيم الشاطيء بعدة صواريخ ما أدى إلى تدميره.

وواصل العدو عدوانه على على شمال غرب مدينة غزة، وفي حيي النصر والشيخ رضوان، وتل الهوى، وقصف شقة سكنية بالقرب من مخيم الشاطيء، كما قصف مدفعية الاحتلال حيي الزيتون والشجاعة في مدينة غزة.