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سرايا القدس - كتيبة جنين : استهداف قوة لجيش الاحتلال وعدد من الآليات في محيط مستشفى ابن سينا بصليات مركزة ومباشرة من الرصاص
2023-10-27 | 02:03
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سرايا القدس - كتيبة جنين : استهداف قوة لجيش الاحتلال وعدد من الآليات في محيط مستشفى ابن سينا بصليات مركزة ومباشرة من الرصاص
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بالفيديو - قوات الاحتلال تقتحم مخيم جنين فجرا واشتباكات عنيفة مع المقاومين
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