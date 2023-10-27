بالفيديو - قوات الاحتلال تقتحم مخيم جنين فجرا واشتباكات عنيفة مع المقاومين

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت مخيم جنين فجرا ودارت مواجهات واشتباكات بين المقاومين وقوات الاحتلال وصفت بالعنيفة.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية، إن قوات الاحتلال التي اقتحمت جنين نصبت قناصة في عدة مباني وسط تحليق مكثف للطائرات الحربية.