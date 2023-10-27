بالفيديو - قوات الاحتلال تقتحم مخيم جنين فجرا واشتباكات عنيفة مع المقاومين

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت مخيم جنين فجرا ودارت مواجهات واشتباكات بين المقاومين وقوات الاحتلال وصفت بالعنيفة.
وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية، إن قوات الاحتلال التي اقتحمت جنين نصبت قناصة في عدة مباني وسط تحليق مكثف للطائرات الحربية.
قوات الاحتلال تقتحم مدينة جنين. pic.twitter.com/PdLsnxuo7y
— شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) October 26, 2023
قوات الاحتلال تقتحم مدينة جنين. pic.twitter.com/PdLsnxuo7y
جانب من اقتحام قوات الاحتلال لمدينة جنين. pic.twitter.com/EpCemfeQXl
— شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) October 26, 2023
جانب من اقتحام قوات الاحتلال لمدينة جنين. pic.twitter.com/EpCemfeQXl
#عاجل
تعزيزات عسكرية وجرافات D9 تصل أطراف مدينة #جنين. pic.twitter.com/Iqbmp3qY3P
— Newpress | نيو برس (@NewpressPs) October 26, 2023
#عاجل
تعزيزات عسكرية وجرافات D9 تصل أطراف مدينة #جنين. pic.twitter.com/Iqbmp3qY3P
قال وزير الخارجية الاردني ايمن الصفدي ان اسرائيل قد اطلقت حربها البرية على غزة .