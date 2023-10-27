‫وزارة الصحة الفلسطينية: 110 شهداء وإصابة نحو 1900 آخرين ‫برصاص الاحتلال بمحافظات الضفة الغربية منذ 7 تشرين الاول الحالي

وزارة الداخلية في غزة: شهداء وجرحى في غارات عدة لقوات الاحتلال الاسرائيلي استهدفت منازل في بئر النعجة والقصاصيب منها منزل تم تدميره قبل أيام وأعيد قصفه مرة أخرى قبل قليل