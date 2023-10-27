مفوض الأونروا: نحتاج إلى تدفق المساعدات لغزة والشاحنات القليلة التي تصل لن تحدث فارقاً
قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني "نحتاج إلى تدفق المساعدات بشكل مستمر وغير متقطع"، مشيراً الى أنه "لن نكون قادرين على إستكمال أعمالنا من دون تأمين الوقود".
وأضاف لازاريني: "الشاحنات القليلة التي تصل إلى القطاع لن تحدث فارقا للسكان، ويجب حماية المدنيين والمستشفيات خلال الهجمات"، معلناً أن "57 من زملائنا قتلوا في الحرب الجارية بغزة".
وتابع: "من غير الممكن غض الطرف عن المأساة الإنسانية في غزة، ولا يمكن أن نعادل بين سكان غزة وحماس وهذا أمر مضلل".
وأكد المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أنه "من غير الممكن غض الطرف عن المأساة الإنسانية في غزة، وتأجيل إنهاء هذه الحرب سيزيد من خطر توسع النزاع".