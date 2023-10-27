مفوض الأونروا: نحتاج إلى تدفق المساعدات لغزة والشاحنات القليلة التي تصل لن تحدث فارقاً

قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني "نحتاج إلى تدفق المساعدات بشكل مستمر وغير متقطع"، مشيراً الى أنه "لن نكون قادرين على إستكمال أعمالنا من دون تأمين الوقود".