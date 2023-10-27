الجيش المصري يحدد طبيعة "الجسم الطائر" الذي أصاب طابا

حدد الجيش المصري، الجمعة، طبيعة الجسم الذي سقط قرب مستشفى في مدينة طابا.

وفي منشور على "فيسبوك"، أعلن المتحدث العسكري بإسم الجيش "سقوط طائرة مسيّرة مجهولة الهويه صباح الجمعة، بجوار أحد المباني بجانب مستشفى طابا".

وأضاف المنشور: "أسفر الحادث عن إصابات طفيفه لـ6 أفراد"، مشيراً إلى خروجهم من المستشفى بعد تلقي الإسعافات اللازمه.

وأوضح المتحدث أن "الحادث قيد التحقيق بواسطة لجنة مختصة من الجهات المعنية".

وكانت مصر إستعادت سيادتها على المدينة عام 1988، بناء على التحكيم الدولي.