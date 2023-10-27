الجبهة الداخلية بجيش الاحتلال الإسرائيلي تشير الى انه طلب من مستوطني مستعمرة المنارة عند الحدود مع لبنان التزام الملاجئ بسبب حدث أمني

الجبهة الداخلية بجيش الاحتلال الإسرائيلي: الطلب من "سكان" المنارة عند الحدود مع لبنان التزام الملاجئ بسبب حدث أمني