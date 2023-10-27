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عربي و دولي

تراجع نسبة "الإسرائيليين" المؤيدين لاجتياح غزة بريا

2023-10-27 | 07:41
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تراجع نسبة &quot;الإسرائيليين&quot; المؤيدين لاجتياح غزة بريا
تراجع نسبة "الإسرائيليين" المؤيدين لاجتياح غزة بريا



اشارت وكالة "سكاي نيوز" الى ان استطلاعا للرأي أظهر تراجع نسبة الإسرائيليين المؤيدين لشن هجوم بري على قطاع غزة، من 65 إلى 49 بالمئة، خلال أقل من 10 أيام.
وتعهدت إسرائيل باجتياح غزة و"تدمير" حماس، في أعقاب هجومها المباغت داخل الأراضي الإسرائيلية يوم 7 أكتوبر.
وقالت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية التي أجرت استطلاع الرأي، إن النتائج أظهرت أن ما يقرب من نصف الإسرائيليين يريدون تأجيل أي عملية برية في غزة
وأضافت: "ردا على سؤال عما إذا كان ينبغي للجيش أن يصعد على الفور إلى هجوم بري واسع النطاق، وافق 29 بالمئة من الإسرائيليين على ذلك، بينما قال 49 بالمئة إنه سيكون من الأفضل الانتظار، فيما لم يحسم 22 في المئة قرارهم بعد".
 
تراجع نسبة "الإسرائيليين" المؤيدين لاجتياح غزة بريا

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جيش العدو : العمليات الموسّعة الجارية في غزة الآن ليست الغزو البري الرسمي
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جيش العدو : العمليات الموسّعة الجارية في غزة الآن ليست الغزو البري الرسمي

أعلن المتحدث باسم جيش العدو، في حديث لشبكة "أي بي سي" الأميركية، أنّ "العمليات الموسّعة الجارية في غزة الآن ليست الغزو البري الرسمي".

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