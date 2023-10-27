حماس رداً على جيش الإحتلال: دعايتكم كاذبة وقياداتنا في بيوتهم وليسوا تحت المستشفيات
قال الناطق بإسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع، في تصريح لقناة "الجزيرة"، إن "تصريحات الاحتلال حول استخدامنا مستشفى الشفاء لأغراض عسكرية ادعاءات كاذبة ننفيها بشكل قطعي".
وأضاف القانوع: "العدو الصهيوني يحاول أن يقدم رواية كاذبة لرفع معنويات جيشه".
وتابع: "هذه دعاية مضللة وكاذبة وجميع قيادات حماس في بيوتهم وليسوا في المستشفيات"، مشدداً على أن "الإحتلال يقتل الأطفال والنساء دون تمييز والمقاومة ما تزال تدير المعركة بقوة".