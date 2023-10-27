وزارة الدفاع الأميركية: لا نريد دخول صراع مع إيران
قال المتحدث بإسم وزارة الدفاع الأميركية، بات رايدر، إن "الولايات المتحدة لا تريد دخول صراع مع إيران، وتأمل في أن توقف طهران الهجمات على القوات الأميركية في العراق وسوريا".
وأكد المتحدث، في مقابلة مع شبكة "إم إس إن بي سي" الأميركية، أن "الضربات التي نفذها الجيش الأميركي في سوريا كانت للدفاع عن النفس، وكانت دقيقة للغاية"، وفق تعبيره.
وأشار إلى أن "تركيز واشنطن حالياً منصبّ على منع نشوب حرب أوسع نطاقاً، وأن لا يتحول الوضع بين إسرائيل وحركة حماس لصراع إقليمي أوسع".