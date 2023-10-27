وزارة الدفاع الأميركية: لا نريد دخول صراع مع إيران

قال المتحدث بإسم وزارة الدفاع الأميركية، بات رايدر، إن "الولايات المتحدة لا تريد دخول صراع مع إيران، وتأمل في أن توقف طهران الهجمات على القوات الأميركية في العراق وسوريا".