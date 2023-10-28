بالفيديو - تظاهرة حاشدة أمام قنصلية الاحتلال الإسرائيلي في مدينة تورونتو الكندية دعماً لغزة وتنديداً بالعدوان المتواصل في القطاع

أعربت الخارجية السعودية عن "إدانة وشجب المملكة لأي عمليات برية تقوم بها إسرائيل لما في ذلك من تهديد لحياة المدنيين الفلسطينيين، وتعريضهم لمزيد من الأخطار والأوضاع غير الإنسانية".