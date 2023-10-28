بالفيديو - تظاهرة حاشدة أمام قنصلية الاحتلال الإسرائيلي في مدينة تورونتو الكندية دعماً لغزة وتنديداً بالعدوان المتواصل في القطاع

تظاهرة حاشدة أمام قنصلية الاحتلال الإسرائيلي في مدينة تورونتو الكندية دعماً لـ #غزة وتنديداً بالعدوان المتواصل في القطاع pic.twitter.com/rgmCs0dwGM
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) October 28, 2023
تظاهرة حاشدة أمام قنصلية الاحتلال الإسرائيلي في مدينة تورونتو الكندية دعماً لـ #غزة وتنديداً بالعدوان المتواصل في القطاع pic.twitter.com/rgmCs0dwGM
أعربت الخارجية السعودية عن "إدانة وشجب المملكة لأي عمليات برية تقوم بها إسرائيل لما في ذلك من تهديد لحياة المدنيين الفلسطينيين، وتعريضهم لمزيد من الأخطار والأوضاع غير الإنسانية".